زايد يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم برامج المنظمة الأممية بمختلف المجالات

بحث وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، آفاق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وسبل تعزيز ودعم برامجها في مختلف المجالات

موقع تابناك الإخباري_استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مقر " إكسبو 2020 دبي" امس الاحد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة وسبل تعزيز ودعم برامجها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل مواجهة تأثيرات التغير المناخي وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة عالميا.

وبحث الجانبان المشاركة البارزة للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" وأهميته في خلق شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه البشرية ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحّب بن زايد بأمينة محمد مؤكدا دعم الإمارات الثابت للأمم المتحدة وكافة برامجها الطموحة التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل البشرية جمعاء.