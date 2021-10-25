مسيرة شعبية في الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

انطلقت مسيرة حاشدة من دوار ابن رشد وسط الخليل، مساء أمس الاحد، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام.

موقع تابناك الإخباري_انطلقت مسيرة حاشدة من دوار ابن رشد وسط الخليل، مساء امس الاحد، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام، وجابت شوارع المدينة مرورًا بمنزل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي.

ونظّم المسيرة، التي جاءت تحت شعار "لن ننام حتى ينام أهالي الأسرى"، أهالي الخليل للتضامن مع الأسرى وذويهم.

ويواصل ستة أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري وهم: الأسير كايد الفسفوس، والأسير مقداد القواسمي، والأسير علاء الأعرج، والأسير هشام أبو هواش، والأسير شادي أبو عكر والأسير عياد الهريمي.