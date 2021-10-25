النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

مسيرة شعبية في الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام

انطلقت مسيرة حاشدة من دوار ابن رشد وسط الخليل، مساء أمس الاحد، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام.
رمز الخبر: ۵۹۱۱۸
تأريخ النشر: 25 October 2021

موقع تابناك الإخباري_انطلقت مسيرة حاشدة من دوار ابن رشد وسط الخليل، مساء امس الاحد، دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام، وجابت شوارع المدينة مرورًا بمنزل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي.

ونظّم المسيرة، التي جاءت تحت شعار "لن ننام حتى ينام أهالي الأسرى"، أهالي الخليل للتضامن مع الأسرى وذويهم.

ويواصل ستة أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري وهم: الأسير كايد الفسفوس، والأسير مقداد القواسمي، والأسير علاء الأعرج، والأسير هشام أبو هواش، والأسير شادي أبو عكر والأسير عياد الهريمي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يرد على تطاول رئيس القوات: كلامه هراء
النائب كرامي: خرق الدستور أصبح هو القاعدة لا الاستثناء
النائب الموسوي: لبنان بحاجة الى ارادة حقيقية للخروج من ازماته
إصابة 12 شخصًا بإطلاق نار أمام مقر القيادة ومكتب رئيس الحكومة يوضح تفاصيل اعتقال حمدوك
السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
النائب عز الدين: المقاومة ما زالت تمتلك زمام المبادرة في حماية لبنان وثرواته
البرهان يعلن حالة الطوارئ في البلاد ويحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء
مستشار الامن السعودي السابق يكشف محاولة إبن سلمان إغتيال الملك عبدالله ​بخاتم مسموم
السيسي: مصر تتطلع للتوصل بأقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن سد النهضة
الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة في لواء الأغوار الشمالية
زايد يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم برامج المنظمة الأممية بمختلف المجالات
رئيس حكومة المغرب يصل الرياض للمشاركة في منتديات بيئية وتمثيل ملك المغرب
حريق في ناقلة حاويات تحمل 52 طناً من المواد الكيميائية قبالة سواحل البلاد
مسيرة شعبية في الخليل دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام
قلق في الاتحاد الاوروبي وامريكا وحمدوك يطالب السودانيين بالدفاع عن ثورتهم
تظاهرة حاشدة في تعز تطالب بمحاسبة مسؤولي التحالف السعودي المحليين
متحدث القوات المسلحة يكشف نتائج عملية "ربيع النصر" في شبوة ومأرب
اجتماع للإطار التنسيقي في منزل المالكي للتداول بأزمة نتائج الانتخابات
السيد الصدر: لعدم السماح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات وما يترتب من تحالفات
الأمم المتحدة: حظر الدواء عن إيران انتهاك لحقوق الإنسان
شمخاني يستنكر تضخيم أردوغان لمكانة الاحتلال الإسرائيلي
افتتاح معرض الخرطوم الدولي للكتاب بدورته 16
السلطات الزراعية السودانية تنظم "يوم الحقل" لتطوير انتاج الأرز
بوتين يصغي إلى احتياجات إسرائيل الأمنية ونووي إيران يثير قلق الجميع
أول معرض دولي للمجسمات تحت سفح أهرامات الجيزة
إمام مسجد في كابول يروي قصة وفاة أسرة بأكملها بسبب الفقر والجوع
حزب الدعوة الإسلامية يقيم احتفالية في ذكرى تأسيسه وولادة النبي محمد (ص) والإمام الصادق (ع)
وزير الإعلام المحلي: سيطرة القوات الحكومية على أجزاء كبيرة من مدينة جرعيل ومقتل 3 جنود
مشروع قرار للكونغرس ينص بوضوح على دعم واشنطن لاقتتال داخلي في لبنان ضد حزب الله
امیرعبداللهیان: العلاقات بين طهران وباكو ستنمو في ظل الاحترام المتبادل