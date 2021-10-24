تسوية أوضاع العشرات في مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي

تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة إزرع وبلدة الشيخ مسكين وعدد من قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي.

موقع تابناك الإخباري_واستقبل مركز التسوية الذي أقامته الجهات المختصة اليوم في مدينة إزرع العشرات من أبناء المدينة وبلدة الشيخ مسكين وعدد من قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي لتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى المحافظة.

وسوى العشرات من أبناء بلدة محجة وقرية الفقيع بريف درعا الشمالي وقرى عاسم والمطلة والزراير وجدل وصور في منطقة اللجاة أوضاعهم في مركز للتسوية أقامته الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش في محجة بحضور عدد من وجهاء المنطقة.