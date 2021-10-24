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إحصائية جديدة عن جرائم العدوان السعودي الامريكي خلال 2400 يوم

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإحصائية 398 مصنعاً و365 ناقلة وقود 11549 منشأة تجارية و477 مزرعة دجاج ومواشي و8483 وسائل نقل و476 قارب صيد.
رمز الخبر: ۵۹۰۵۵
تأريخ النشر: 24 October 2021

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن إحصائية بجرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 2400يوما.

وأوضح المركز في إحصائية له أن إجمالي الشهداء والجرحى المدنيين خلال2400 يوم بلغ 44221 بينهم 17290 شهيداً و26931 جريحاً، وعدد الشهداء الأطفال 4270 والنساء 2850.

وفيما يخص البنية التحتية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان خلال 2400 يوما من العدوان لـ 15 مطاراً و16 ميناءً و312 محطة ومولد كهرباء و558 شبكة ومحطة اتصال و2542 خزاناً ومحطة مياه و1994 منشأة حكومية و5749 طريقاً وجسراً.

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإحصائية 398 مصنعاً و365 ناقلة وقود 11549 منشأة تجارية و477 مزرعة دجاج ومواشي و8483 وسائل نقل و476 قارب صيد.

وكشف أن عدد المنشآت الخدمية التي طالها تدمير العدوان بلغت 946 مخزن أغذية و405 محطة وقود و689 سوقا و884 شاحنة غذاء و579954 منزلاً و180 منشأة جامعية و1478 مسجداً و371 منشأة سياحية و392 مستشفى ومرفقاً صحياً و1128 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و8326 حقلاً زراعياً و136 منشأة رياضية و250 موقعاً أثرياً و50 منشأة إعلامية.

المصدر: المسيرة

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