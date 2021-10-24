قائد الثورة يوافق على اقتراح عفو وخفض عقوبات عدد من المدانين

سماحة قائد الثورة الاسلامية وافق على اقتراح عفو وخفض عقوبات 3458 شخصا من مداني المحاكم العامة والثورة والقوات المسلحة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف (ص) وذكرى ميلاد الإمام الصادق (ع).

وافق سماحة قائد الثورة الإسلامية على عفو و خفض عقوبات عدد من المدانين في البلاد وذلك بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف (ص) وذكرى ميلاد الإمام الصادق (ع).

ویذکر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية وافق على اقتراح عفو وخفض عقوبات 3458 شخصا من مداني المحاكم العامة والثورة والقوات المسلحة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف (ص) وذكرى ميلاد الإمام الصادق (ع).

وكان رئيس السلطة القضائية محسني ايجئي، قدم في رسالة مقترحا الى سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن عفو هؤلاء أو خفض عقوباتهم، بعد دراسة قدمتها اللجنة المعنية وثبت أن هؤلاء المدانين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة لإصدار العفو أو تخفيف العقوبات عنهم.