حركة حماس تطالب السعودية مجددا بالإفراج عن محمد الخضري المعتقل في الرياض منذ 2019

رحب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم بإصدار بيان من مجلس حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن محمد الخضري المعتقل في الرياض منذ العام 2019.

وفي تصريح لتابناك ، قال قاسم "نرحب بإصدار بيان من مجلس حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن محمد الخضري المسجون في السعودية بدون ذنب أو أي جريمة".

وأكد قاسم أن "المطلوب من الإخوة في السعودية الإسراع بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين خاصة أنه لا يوجد أي إدانة موجودة في سجلهم ولم يمارسوا أي عمل غير مشروع"، مشيراً إلى أن "كل ما فعله هولاء هو الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال".

وكانت "مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي"، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت تقريرا في أعقاب دورته الـ91، المنعقدة في الفترة من 6 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2021، يطالب بالإفراج عن الخضري ونجله من السجون السعودية.

واعتبرت "مجموعة العمل" في تقريرها، أن استمرار السلطات السعودية من حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية، "إجراء تعسفي".

وفي آب/أغسطس الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة حماس لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وقال شقيق الخضري، عبد الماجد، آنذاك إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجله هاني بالسجن 3 سنوات".

وفي أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

*حماس: تصنيف مؤسساتنا بمنظمات إرهابية هو إستمرار للحرب على الوجود الفلسطيني

أكدت حركة حماس أن "تصنيف وزير الحرب الصهيوني لست مؤسسات منها حقوقية وبحثية وتنموية على أنها منظمات إرهابية هو استمرار لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطيني ويهدف الى حرمان شعبنا من مقدرات هذه المؤسسات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني،

ولفت المتحدث بإسم حماس في تصريح لتابناك قائلا: هذا عدوان مستمر على شعبنا يصادر الأرض ويقتل الإنسان واليوم يهاجم هذه المؤسسات ويحظرها".

وتابع: "الإرهاب الحقيقي وهو ما يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسان والأرض".

*حماس: الاسرى سجلوا إنجازا جديدا ومنعوا الاحتلال من مواصلة قمعه

أكدت حركة حماس أن "الاسرى في سجون الاحتلال سجلوا أمس إنجازا جديدا عبر فرض إرادتهم ومنع الاحتلال من مواصلة قمعه".

ولفت المتحدث بإسم حماس في تصريح لتابناك قائلا: "كان هناك موقف موحد من كل الفصائل والقوى الفلسطينية ووقفوا إلى جانب أسرى حركة الجهاد الإسلامي".

وتابع: "الاحتلال كما في كل مرة يتراجع أمام إصرار شعبنا على إسناد هذه القضية وأمام إصرار الأسرى على الدفاع عن حقوقهم المشروعة"،

وأكد قاسم أن "الأسرى قالتلوا بأمعائهم الخاوية لكنهم بالنهاية إنتصروا على إرادة السجان الصهيوني".