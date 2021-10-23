وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مؤتمر صحافي أن بلاده لن تتردد في مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

موقع تابناك الإخباري_وأكد التزام واشنطن بسياسة "الصين الموحّدة"، وبمواصلة مساعدة تايوان بالموارد والقدرات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.

ورداً على سؤال حول رد فعل واشنطن على هجوم صيني محتمل على تايوان، قال: "لن أشارك في التكهنات".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال سابقاً إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن تايوان وإنها ملتزمة بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين من أراضيها.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى "الامتناع عن إرسال أي إشارات خاطئة للانفصاليين" في تايوان.