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إيران تبقى عضوا رئيسيا في المنظمة الهيدروغرافية الدولية

عقد الاجتماع الخامس لهذا المجلس لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر بحضور شخصي لأعضاء مجلس الإدارة بمقر المنظمة في مملكة موناكو وحضور افتراضي لـ 110 ممثلين عن الدول الأعضاء، أعضاء المجلس والمراقبين.
رمز الخبر: ۵۸۹۹۶
تأريخ النشر: 23 October 2021

أعلن مدير عام هيئة السلامة والحماية البحرية في منظمة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد، نادر بسنده، عن ابقاء إيران بين الـ30 دولة الأعضاء الرئيسيين في مجلس المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO) حتى الجمعية العامة في عام 2023.

وفيما أشار إلى الاجتماع الدولي الخامس لمجلس المنظمة الهيدروغرافية الدولية، أضاف بسنده: "كان إبقاء إيران كعضو رئيسي في مجلس المنظمة الهيدروغرافية الدولية وتكريم إيران عن إنتاج 100 خريطة بحرية دولية إلكترونية، يعد من أهم أحداث الاجتماع بالنسبة للبلاد".

وتابع: عقد الاجتماع الخامس لهذا المجلس لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر بحضور شخصي لأعضاء مجلس الإدارة بمقر المنظمة في مملكة موناكو وحضور افتراضي لـ 110 ممثلين عن الدول الأعضاء، أعضاء المجلس والمراقبين.

وذكر المدير العام للسلامة والحماية البحرية في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن السياسات الشاملة للمنظمة الدولية للهيدروغرافيا وخطة العمل والميزانية الثلاثية للمنظمة حتى عام 2023 قد تمت مراجعتها والموافقة عليها في الاجتماع. وأضاف، ان تقرير ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإجتماع حول انتاج ونشر 100 خلية من الخريطة الإلكترونية البحرية الدولية ونشرها على الصعيد الدولي من قبل اللجنة الهيدروغرافية الوطنية التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية وبالتعاون مع هيئات المساحة الوطنية والجغرافية للقوات المسلحة، وإجراءات ونجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوبل بترحيب واشادة من رئيس وأمين عام واعضاء مجلس المنظمة الهيدروغرافية.

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