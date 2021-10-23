النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية

"ان مناقشة كل القضايا المطروحة على الطاولة بين الدولتين الجارتين والصديقتين إيران وتركيا جارية على قدم وساق على أعلى مستوى و بأفضل طريقة ممكنة".
رمز الخبر: ۵۸۹۹۵
تأريخ النشر: 23 October 2021

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة، محمد فرازمند، ان تركيا وإيران تستطيعان تنفيذ المعاملات التجارية مع بعضهما البعض بالعملات الوطنية من خلال تفعيل أنظمة ثنائية دون الاعتماد على أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي حوار مع مراسل إرنا يوم الجمعة، أضاف فرازمند: "يمكن لإيران وتركيا أن تسد الاحتياجات الاقتصادية لبعضهما البعض"، وبما أن الدولتان لطالما تتعرضان الى التهديد بالحظر من قبل القوى الاقتصادية العظمى بالعالم، بامكانهما اجراء المعاملات التجارية مع بعضهما البعض بالعملات الوطنية من خلال تفعيل أنظمة ثنائية بين الجانبين وذلك دون الاعتماد على العملات الأجنبية.

وفيما أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين تواصل أنشطتها، وقد عقدت 28 اجتماعا حتى الآن، قال السفير الإيراني في أنقرة: "ان هذه اللجنة هي واحدة من أكثر اللجان المشتركة نشاطا بين الجيران وفي الاجتماع المقبل للجنة الإقتصادية المزمع عقده في طهران، سيتم مناقشة سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين".

وبشأن زيارة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو الأخيرة لإيران ومحادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، قال فرازمند: "ان مناقشة كل القضايا المطروحة على الطاولة بين الدولتين الجارتين والصديقتين إيران وتركيا جارية على قدم وساق على أعلى مستوى و بأفضل طريقة ممكنة".

فعلى سبيل المثال، هناك علاقات تعاون وثيقة بين الدولتين فيما يخص قضايا وأمن الحدود، وسلاسة التنقل والحركة عبر المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب المخدرات والبشر، ومكافحة الإرهاب. كما أن هناك مباحثات وثيقة بين البلدين حول الأنهار الحدودية وتدفق المياه من هذه الأنهار، وسبل تعزيز التعاون بين قوات الأمن الداخلي والشرطة في البلدين، وكانت هذه القضايا من بين القضايا التي تم التطرق إليها خلال الزيارة الأخيرة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في هذا الصدد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تقرير دولي صادم يفضح سرقة أجور الأفارقة المبعدين من الإمارات
مفوضية الانتخابات ترد 174 طعنا من أصل 181 حققت بها
مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وطاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية
وزير الدفاع التركي: الاتفاق العسكري الفرنسي اليوناني يضر بالناتو
وزير الدفاع لا يؤكد كلام بايدن عن تايوان: لن أشارك في التكهّنات
وزير الخارجية يبحث مع السفير النيبالي تطوير العلاقات الثنائية والحفاظ على الاستقرار
ميركل في آخر قمة أوروبية تشارك بها: قلقة على مستقبل الاتحاد الأوروبي
الامم المتحدة توصي مجلس الأمن برفع العقوبات عن كوريا الشمالية
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
إيران تبقى عضوا رئيسيا في المنظمة الهيدروغرافية الدولية
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
20 جناحا للمصنوعات اليدوية في معرض جابهار الخريفي
امين العاصمة طهران يعلن الاستعداد لرفع مستوى التعاون مع مدن الدول الاسلامية
قائد الثورة الإسلامية يستقبل ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
إقامة مراسم منح جائزة المصطفى (ص) بحضور ممثلين وشخصيات بارزة عالميا
بلينكن مدير الإخفاقات الأمريكية
حملة وطنية ترويجية لدعم الرمان في منطقة قابس
المحكمة العسكرية تستدعي رئيس حزب القوات سمير جعجع لاستجوابه على خلفية كمين الطيونة
ممثل الأمم المتحدة يدعو بعد لقائه البرهان إلى الحوار للحفاظ على إنجازات المرحلة الإنتقالية
الملكة رانيا تفتتح معرض تصاميم نهر الأردن الـ 24
تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021
التوتر القائم بين طهران وباكو تحت تأثیر العامل الإسرائیلي
تقدير موقف: التحوّل الأمريكي في الملف السوري قراءة تحليلية في الدوافع
واشنطن وتجارة المخدرات في أفغانستان
شيوخ عشائر الوسط والجنوب يرفضون نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها ومحاسبة المتلاعبين
السفير الإيراني في أنقرة: تركيا وإيران بإمكانهما التداول التجاري بالعملات الوطنية
لا خيار أمام الأمريكيين سوى الخروج من غرب آسيا.. الوحدة في الأمة الإسلامية استراتيجية
الامم المتحدة توصي مجلس الأمن برفع العقوبات عن كوريا الشمالية
مباحثات ايرانية - اندونيسية تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
السيد نصر الله: المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في خطر