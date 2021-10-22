كتائب حزب الله في الديوانية: الصوت الانتخابي لا يقل أهمية عن الدماء التي قدمها المجاهدون

أكدت مسؤول كتائب حزب الله في محافظة الديوانية أن من هم الاسباب التي خرج من أجلها المعتصمون العراقيون هي ضياع اصواتهم الانتخابية.

وفي تصريح لتابناك ، شدد مسؤول كتائب حزب الله في المحافظة وسام عزيز على أن "الصوت الانتخابي لا يقل أهمية عن الدماء التي قدمها المجاهدون من أغلب البيوت العراقية".

وتحدث عن سرقة الاصوات الانتخابية واعتبرها "سرقة علنية وتمييع لبعض الكتل وإنهاض لبعض الكيانات الجديدة التي قفزت قفزة نوعية العالم الانتخابي".

وقال عزيز، "هناك جهد مدروس لتذويب بعض التحالفات كتحالف الفتح نموذجا"، مطالبا : "بإلغاء العملية الانتخابية التي حصلت، محملا المفوضية فشل الاداء المهني.

وعن وجود رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال الانتخابات، أكد مسؤول كتائب حزب الله أن وجودها تخريبي، ونحن كعراقيين نصدق في كل المواقف ولا بأس أن تختار المكونات السياسية حكماء من القضاة العراقيين فلماذا نلجأ إلى الامم المتحدة؟