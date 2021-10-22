القوات المسلحة تعلن استهداف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في معسكر الواجب بجيزان بـ 5 صواريخ باليستية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي في معسكر الواجب في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية يوم أمس الاربعاء.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع إن عملية جيزان أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديًا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف العميد سريع أن العملية تأتي في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا، مؤكدًا انه "كلما استمر العدوان في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله".

وكان مغردون سعوديون قد نعوا يوم أمس عددًا من ضباط الجيش السعودي الذي لقوا مصرعهم في ما يسمى الحد الجنوبي وتحديدًا في منطقة جيزان متقدمين من ذويهم بالتعازي.