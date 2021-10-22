فوضى في تعرفة النقل.. ورئيس اتحاد الولاء لتابناك: يجب تطبيق آلية الدعم مع وزارة النقل

أكد رئيس اتحاد الولاء للنقل أحمد الموسوي في حديث خاص لتابناك "إنه مع رفع الدعم عن المحروقات أصبحت صرخات المواطنين كذلك السائقين العموميين مسموعة بوضوح، فهناك تخبّط في تحديد تعرفة النقل في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمّل اعباء رفع الدعم عن المحروقات وعدم قدرة السائقين في تحمّل هذا العبئ ايضاً، مؤكدًا أن الدولة هي من خلقت حال الفوضى والتخبّط وهي يجب أن تتحمّل المسؤولية".

وأشار الموسوي إلى أهمية اصدار البطاقة التمويلية والتعويض على السائقين بما يخدم مصلحة قطاع النقل الذي بدوره يقدم الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية ودعمهم بالبنزين.

وأوضح رئيس اتحاد الولاء للنقل أن مشروع البطاقة الخاصة بالسائقين العموميين التي اعدّتها اتحادات ونقابات النقل في لبنان مع وزارة الاشغال والنقل العام، هي عبر اصدار الوزارة بطاقة خاصة بالسائقين بعد احصائهم وتعبئة لوائح بأسمائهم وسياراتهم العمومية، على أن تُسعّر صفيحة البنزين والمازوت بسعر مُخفّض للحافلات الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة، كذلك لسيارات الاجرة، على أن هناك بحث في بعض الثغرات بما فيها خطوط النقل البعيدة التي تربط العاصمة بالهرمل أو عكار.

وحذّر الموسوي من خطورة التأخير في تطبيق الاتفاق لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي اقتصادي كبير.