حماس: لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم الى العدالة ومحاكمتهم

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم ضد ضد القدس، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأرض، ضد الحجر ضد البشر، وهذه هي جرائم الحرب المتراكمة.

وفي تصريح لتابناك ، قال القيادي في حركة حماس محمد الغول: " لدينا أكثر من 1500 جريمة حرب أوصلناها إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالوا أنهم سيصدروا لجنة تحقيق في هذا الجانب".

وأمل أن تتم "ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم الى العدالة وبالذات قادة الاحتلال الصهيوني ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب".

*حماس: المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها في سيف القدس ولن تتأخر عن نصرة

أكدت حركة حماس أن ما يحدث في القدس من جرائم الاحتلال هي الجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إنتهاك للقانون الدولي والحقوق الدينية وغيرها وهذا حق واضح للشعب الفلسطيني".

ولفت القيادي في حركة حماس محمد الغول أن "المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها في سيف القدس، وإذا تمادى الاحتلال في هذه الجرائم لن تتأخر المقاومة عن نصرة أبناء الشعب الفلسطيني ونصرة القدس بالتحديد".