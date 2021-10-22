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ستولتنبرغ:

ترسانة روسيا الصاروخية والنووية تشكل تهديدا للناتو.. ولا ننوي نشر أسلحة بالفضاء

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أسفه إزاء قرار روسيا تعليق عمل بعثتها في الحلف، مشددا على أن ترسانة موسكو الصاروخية والنووية تشكل تهديدا للحلف.
رمز الخبر: ۵۸۹۵۰
تأريخ النشر: 21 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ستولتنبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بروكسل امس الأربعاء، إن قرار روسيا تعليق عمل بعثتها "لا يصب في مصلحة الحوار والتفاهم بين الطرفين، غير أن حلف شمال الأطلسي لا يزال منفتحا على الحوار، لا سيما عبر مجلس روسيا-الناتو".

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن العلاقات بين الناتو وروسيا تفاقمت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، وحمل موسكو المسؤولية عن ذلك، متهما إياها بـ"الاستيلاء على أراض تابعة لجيرانها والتدخل في عمليات ديمقراطية واتباع سلوك عدواني بحق أعضاء في الناتو".

وحذر ستولتنبرغ من أن روسيا اعتبارا من عام 2018 زادت من ترسانتها الصاروخية وتعمل على تطوير صواريخ خارقة للصوت ما يشكل "خطرا حقيقيا على الأمن في المنطقة اليورو أطلسية".

وتابع أن وزراء دفاع الناتو سيقدرون خلال اجتماعهم القادم ما أحرز من تقدم في "الرد على التحدي الذي تشكلها منظومات صاروخية روسية تحمل رؤوسا نووية"، مضيفا: "لن نرد على التصرفات الروسية بالمثل، بل إننا سنحافظ على الردع وسنبقي قدراتنا الدفاعية على المستوى المرتفع".

وصرح ستولتنبرغ بأن الناتو لا يعتزم نشر أسلحة في الفضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستطيع الحديث نيابة عن دول أعضاء في الحلف.

كما قال الأمين العام للحلف إن وزراء دفاع الناتو سيبحثون في اجتماعهم الكامل "الدروس" التي استخلصها الحلف من تطورات الأحداث الأخيرة في أفغانستان، حيث عادت حركة "طالبان" إلى سدة الحكم.

واكمل ستولتنبيرغ، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحلف ينوي استخدام المنظومات المنتشرة فضائيا لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية الروسية: "لا خطط لنا في الناتو لنشر أسلحة في الفضاء، لكن لا يمكن أن أتحدث باسم الدول المنفردة في الحلف".

وتابع: "سأقول بشكل عام إن الناتو يكيف ويطور قدراته العسكرية كما يستثمر في الإمكانات الجديدة للدفاع عن نفسه من أي تهديدات بما في ذلك الصواريخ فرط الصوتية".

وأردف: "نفعل ذلك عبر طرق مختلفة، كما نقوم بتنشيط العمل في الفضاء لأنه مهم للغاية بالنسبة إلى أنظمة الاتصال التابع لنا وقدراتنا على رصد إطلاقات الصواريخ والمتابعة والاستطلاع".


         

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