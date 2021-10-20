سفير سابق: مادورو سيبرم خارطة طريق عشرينية للتعاون مع ايران

وشدد على أن ايران لا تعير اهتماما لأية قيود تعرقل التعاون القانوني والشرعي مع فنزويلا وأن هذا يصب في مصلحة البلدين.

أكد سفير ايران السابق في كاراكاس، أن الزيارة المزمعة للرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو الى طهران ستشمل ابرام خارطة طريق عشرينية للتعاون مع ايران.

وأوضح : احمد سبحاني" في تصريح لوكالة " إيلنا" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مادور سيزور طهران قريبا، حيث يسبق ذلك صياغة خارطة طريق للتعاون تمتد لـ 20 عاما وابرامها من قبل وزيري خارجية البلدين اثناء الزيارة.

وأستطرد أن السوق الفنزويلية تعد جيدة للسلع الايرانية في مجال الصناعات والمواد الغذائية والادوية، وأن فرصة توريد الخدمات الفنية الهندسية اليها انتعشت مجددا بعد ما شهدت الاوضاع الاقتصادية تحسنا في هذا البلد.

وشدد على أن ايران لا تعير اهتماما لأية قيود تعرقل التعاون القانوني والشرعي مع فنزويلا وأن هذا يصب في مصلحة البلدين.