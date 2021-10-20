ویذکر ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي اصغر خاجي، التقى ممثل ايطاليا الخاص بشؤون سوريا، استفان رافانان، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف.

اكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي اصغر خاجي، لممثل ايطاليا الخاص بشؤون سوريا، ان العقوبات الامريكية والاوروبية لن تساعد في حل الازمة السورية.

ویذکر ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي اصغر خاجي، التقى ممثل ايطاليا الخاص بشؤون سوريا، استفان رافانان، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف.

وخلال اللقاء، اكد خاجي ان استتباب الامن في سوريا سيؤدي الى الاستقرار في المنطقة، لكن العقوبات الامريكية والاوروبية لن تساعد في حل الازمة السورية اطلاقا، واشار إلى ضرورة ايصال المساعدات الانسانية الى الشعب السوري، وعودة النازحين واقتلاع جذور الارهاب من هذا البلد.

ومن جانبه، اكد المبعوث الايطالي على دور ايران كاحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ولاسيما سوريا، قائلاً: "ان ايطاليا تعمل في ايطار الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة على ايجاد حل سياسي للازمة السورية وتوفير المساعدات الانسانية للشعب السوري".