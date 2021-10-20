امير عبداللهيان: ايران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق

ان ايران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق ودوره البناء في العلاقات الاقليمية، وتحترم ارادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية.

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان بان طهران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق.

وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي في طهران الثلاثاء، وصف امير عبداللهيان البلدين بانهما صديقين دائمين وشقيقين وقال: ان طاقات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بين طهران وبغداد يمكنها ان تاخذ الحالة التنفيذية اكثر فاكثر.

واشاد وزير الخارجية الايراني باجراءات عادل عبدالمهدي وحكومته خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في العراق في سياق تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا عزم ايران على توسيع العلاقات مع الحكومة العراقية.

واضاف: ان ايران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق ودوره البناء في العلاقات الاقليمية، وتحترم ارادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية.

من جانبه اشار عبدالمهدي خلال اللقاء الى المشتركات الكثيرة جدا بين ايران والعراق في مختلف المجالات، واعتبرها رصيدا كبيرا للمزيد من التقارب بين شعبي وحكومتي البلدين.