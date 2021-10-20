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رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات كربلاء لمناقشة الوضع الأمني في النخيب

زار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، امس الإثنين، ضمن جولاته التفقدية، قيادة عمليات كربلاء المقدسة.
رمز الخبر: ۵۸۹۰۰
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ورافق يار الله في الجولة وفق بيان لوزراة الدفاع، معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش. وكان في استقباله قائد عمليات كربلاء، وقائد المقر المسيطر لعمليات النخيب، وقائد شرطة كربلاء وعدد من ضباط ركن القيادة.

وفور وصول يار الله إلى مقر القيادة، عُقد اجتماع أمني، بحضور القادة العسكريين، وقائد فرقة العباس القتالية، إذ قدم قائد العمليات إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية والقطعات المنتشرة فيه، بعدها قدم قائد المقر المسيطر لعمليات النخيب إيجازاً عن القاطع والتشكيلات المنتشرة فيه، والتعاون الكبير بين قطعات المقر المسيطر وفرقة العباس القتالية في تأمين الحماية للقضاء والطريق الممتد بين محافظتي الأنبار وكربلاء وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي.

وأثنى رئيس الأركان على جميع القطعات والوحدات المنتشرة ودورها المتميز في التنسيق بين قيادة عمليات كربلاء وفرقة العباس القتالية في تأمين القاطع، موجهاً بإعادة النظر في انتشار بعض التشكيلات والوحدات ضمن القاطع، من أجل تأمين وحماية طريق عرعر، لما له من خصوصية وأهمية في تفويج الحجاج والمعتمرين المتوجهين براً إلى الديار المقدسة، فضلاً عن حماية منفذ عرعر الحدودي، لما له من أهمية اقتصادية في التبادل التجاري بين العراق والسعودية.

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