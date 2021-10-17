النائب محمد رعد: دماء أهل المقاومة لا تذهب هدرًا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن للغدر القواتي حساب، وان المقاومة لن تندفع الى حرب اهلية.

موقع تابناك الإخباري_وقال الناب رعد خلال لقاء سياسي في الزريرية جنوب لبنان، "إن مشكلتنا مع جماعة القنّاصين "حسابه لحال"، وأن دم أهلنا ليس حبراً، فدمّ أهلنا يبقى دماً، ونحن نعرف قيمة دمّ أهلنا، لأنه لولا دماء أهلنا "ما كان في لبناني عندو كرامة في هذا البلد" ، ولكانت جزمة الإسرائيلي تحكم هذا البلد.

كما شدد على أن الغدر القوّاتي الذي ارتكب يوم الخميس هذه المجزرة له حسابه، لكننا لن نندفع لحرب أهلية ولن نهدد السّلم الأهلي، لكننا لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدرًا ، وعلى الدولة أن تجري التحقيقات وان تصل للجاني وتحاسبه وهذا هو عملها.

وأعلن رعد أننا ننتظر أولا لنرى ماذا ستفعل الدولة، وأكد مجددا لكننا لن ننسى دم الأبرياء من أهلنا.

وفي موضوع المرفأ سأل رعد من اي شيء خيفانين؟! " يللي بدو الحقيقة يكشفها بس ما يزعبر، وما يفبرك وما يدجّل على العالم، وما يخلّي التحقيق مجال استثماري حتى يوتّر العالم ويحرضها ضد بعضها البعض، هذا كل ما نطلبه لهذا الأمر وسنتابعه.