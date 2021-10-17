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الرئيس بري لمناسبة المولد النبوي الشريف: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها

توجه رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري​ إلى اللبنانيين خاصة والمسلمين عامة، بمناسبة ذكرى ​المولد النبوي​ الشريف، قائلاً: "خير العزاء والتهنئة في آن، حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة، شهادة في سبيل الحق والحقيقة، وولادة الحق والحقيقة، شهادة من أجل ​العدل​ وولادة العدل".
رمز الخبر: ۵۸۷۵۹
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بمناسبة المولد النبوي الشريف، لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل اشكال العبودية والخضوع، معتبرًا أنه بذلك لن يضل أحدٌ سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان، ولفلسطين وللقدس بوابة الأرض إلى السماء وبوابة السماء إلى الأرض موعد نصرهما وتحريرهما دائماً وأبداً وعد المقاومين ووعد الأنبياء.

وتوجه الرئيس برّي إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصه بالآتي:

خير العزاء والتهنئة في آن ..حين تتعانق مواعيد الشهادة مع الولادة
شهادة في سبيل الحق والحقيقة ..وولادة الحق والحقيقة.
شهادة من اجل العدل… وولادة العدل.
أن خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ الى شهادة اولئك الاقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً، أن نستلهم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الامة من الذل والخضوع ونشر الامن والسلام وحكم بالعدل بين الناس، فكان الرحمة الإلهية للعالمين كل العالمين بأن نستلهم من ذكرى المولد النبوي الشريف كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيم، وان نستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل أشكال العبودية والخضوع، بذلك لن يضل أحدٌ سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الانسان.

في ذكرى المولد النبوي الشريف لفلسطين وللقدس بوابة الارض الى السماء وبوابه السماء الى الارض ومسرى الانبياء موعد نصرهما وتحريرهما دائماً وأبداً وعد المقاومين ووعد الانبياء.


         

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