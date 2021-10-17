التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي

أكدت اللجنة التحضرية لفعاليات المولد النبوي الشريف أن الاستعدادات والتجهيزات بميدان السبعين شارفت على الانتهاء وأصبحت في اللمسات الأخيرة، مشيرة إلى جوانب التوسيعات والاستحداثات الإضافية في الساحة لاستقبال أكبر حشد من ضيوف رسول الله على غير كل الأعوام.

هذا وقد اكملت فرق اللجان التنظيمية الميدانية إلى جانب اللجان الفنية والتقنية والإعلامية والصحية والأمنية تجهيزاتها واستعدادها لنقل أنصع صورة عن الاحتفال وإخراجها بشكل يشرفهم عند رسول الله.

ويؤكد المشهد هنا بأن ميدان السبعين بات جاهزا لاستقبال ضيوف رسول الله من الأمانة والمحافظة وأصبحت تجهيزاته من السماعات الصوتية والشاشات التلفزيونية والمستشفيات الميدانية في لمساتها الأخيرة.

صنعاء وغيرها من المحافظات وهي تتحضر للاحتفال بالمولد النبوي هذا العام سيمثل الحضور البشري الهائل فيها وبالصورة التي راهن عليها قائد الثورة أكبر رد على الإساءات للنبي الأكرم وسيحجز الشعب اليمني موقعه المتميز بين الشعوب جمعاء.

المصدر : قناة المسيرة