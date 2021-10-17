النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۶مشاهدات
‍ پ

التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي

أكدت اللجنة التحضرية لفعاليات المولد النبوي الشريف أن الاستعدادات والتجهيزات بميدان السبعين شارفت على الانتهاء وأصبحت في اللمسات الأخيرة، مشيرة إلى جوانب التوسيعات والاستحداثات الإضافية في الساحة لاستقبال أكبر حشد من ضيوف رسول الله على غير كل الأعوام.
رمز الخبر: ۵۸۷۳۲
تأريخ النشر: 17 October 2021

هذا وقد اكملت فرق اللجان التنظيمية الميدانية إلى جانب اللجان الفنية والتقنية والإعلامية والصحية والأمنية تجهيزاتها واستعدادها لنقل أنصع صورة عن الاحتفال وإخراجها بشكل يشرفهم عند رسول الله.

ويؤكد المشهد هنا بأن ميدان السبعين بات جاهزا لاستقبال ضيوف رسول الله من الأمانة والمحافظة وأصبحت تجهيزاته من السماعات الصوتية والشاشات التلفزيونية والمستشفيات الميدانية في لمساتها الأخيرة.

صنعاء وغيرها من المحافظات وهي تتحضر للاحتفال بالمولد النبوي هذا العام سيمثل الحضور البشري الهائل فيها وبالصورة التي راهن عليها قائد الثورة أكبر رد على الإساءات للنبي الأكرم وسيحجز الشعب اليمني موقعه المتميز بين الشعوب جمعاء.

المصدر : قناة المسيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة