جونسون تعليقاً على طعن نائب محافظ: كلنا أصبنا بالصدمة والحزن

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حادث الطعن الذي تعرض له عضو حزب المحافظين ديفيد أميس، امس الجمعة. وقال: كلنا أصبنا بالصدمة والحزن.

موقع تابناك الإخباري_تحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، إثر تعرضه للطعن امس الجمعة عدة مرات في اجتماع للناخبين شرق لندن. وقال: كلنا أصبنا بالصدمة والحزن.

واضاف جونسون أن وفاة النائب المحافظ ديفيد، جاءت بعد “قرابة 40 عامًا من الخدمة المستمرة لشعب إسكس والمملكة المتحدة بأكملها”.

وتابع: “السبب الذي يجعل الناس يشعرون بالصدمة والحزن هو قبل كل شيء أنه كان من ألطف وارقى الناس في السياسة”.

واستطرد “كان لديه أيضًا سجل حافل في تمرير القوانين لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا”.

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل امس.