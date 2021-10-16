الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم مع رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة.

موقع تابناك الإخباري_وشدد السيد الحكيم خلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي مساء اليوم الجمعة، على ضرورة تدارك حدوث أزمة سياسية جديدة بسبب نتائج الإنتخابات .

وأكد أهمية تحلي الجميع بثقافة التنازل لصالح العراق، مشيرا إلى أن عراقا قويا ومقتدرا كفيل بضمان حقوق الجميع، مشددا على دعم المسارات القانونية والدستورية لتحقيق ذلك.

وشدد الحكيم على ضرورة أن تحظى الطعون والشكاوى بإهتمام بالغ من قبل المفوضية والمؤسسة القضائية، داعيا الى أخذ كل ما ورد بعين الإعتبار كون ذلك يصب في وضوح وشفافية العملية الإنتخابية.