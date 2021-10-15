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الكاظمي مترئسا جلسة الحكومة:

الانتخابات أجريت بأعلى درجات الشفافية ولا يوجد خاسر فيها

عقد مجلس الوزراء العراقي اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضور الوزراء.
رمز الخبر: ۵۸۶۵۵
تأريخ النشر: 15 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد الكاظمي، أن الانتخابات أجريت بأعلى درجات الشفافية، فيما أشار إلى أنه لا يوجد خاسر فيها.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها من دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية"، مبيناً، أن "هذه أول مرة يتم فيها إجراء الانتخابات من دون فرض حظر تجوال، ومن دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً".

وأضاف: "لم نشارك في الانتخابات، لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل"، مشيراً الى أن "الانتخابات تشكل صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".

وتابع "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيداً عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته في تأريخ الإنسانية"، لافتاً، الى أنه "علينا التمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها".

وذكر ان "ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق عززتها الانتخابات التي أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط حكومي"، داعيا "الفائزين الى الاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية".

وقدم الكاظمي التهاني لـ"الفائزين ولجميع المشاركين في العملية الانتخابية"، موضحاً، أن "هذه الانتخابات لا يوجد فيها خاسر والجميع رابح؛ لأن التنافس فيها كان من أجل خدمة العراق".

وشدد على "ضرورة التصالح مع أنفسنا، ومع المجتمع، ونفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية"، داعياً "من له طعن أن يقدمه، ويتّبع السياقات والأطر القانونية المعتمدة".

وطالب الكاظمي "المفوضية والسلطة القضائية بإحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ"، مبيناً، أن "لكلًّ كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، ونحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات".

وطالب "جميع الكتل الفائزة بالعمل معاً، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً الى "الاستمرار لذلك الحين بمهامنا وتقديم الخدمات لشعبنا الكريم، بكامل القوى والطاقات".

ولفت إلى أن "التحديات المقبلة كثيرة، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي"، مؤكداً، "اننا بدأنا بالعمل ونتطلع إلى استكمال هذه الجهود من الحكومة المقبلة، وبالتعاون والتكاتف والعمل الجاد نستطيع اجتياز جميع التحديات".

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