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حزب الله وحركة أمل: الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف لجر البلد لفتنة ‏مقصودة

أصدر حزب الله وحركة أمل بياناً حول الاعتداء على التظاهرة السلمية في منطقة الطيونة، مؤكدين تعرض المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل لإطلاق نار من قناصين.
رمز الخبر: ۵۸۶۳۱
تأريخ النشر: 14 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال البيان إن إطلاق النار تم من القناصين على أسطح المباني وتبعه إطلاق نار ما أدى لسقوط شهداء وإصابات خطيرة، لافتا إلى أن إطلاق ‏النار كان موجهاً على الرؤوس.

ورأى حزب الله وحركة أمل أن الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف لجر البلد لفتنة ‏مقصودة، مؤكدين أن الفتنة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ.

ودعا بيان حزب الله وحركة أمل الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين.

وفيما يلي نص البيان:
"بيان صادر عن حركة أمل وحزب الله حول الاعتداء على التظاهرة في منطقة الطيونة:

في تمام الساعة 10:45، وعلى أثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر ‏العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة ‏تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة ‏وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق ‏النار كان موجهاً على الرؤوس . ‏
إن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة. ‏
إن حركة أمل وحزب الله يدعون الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة. ‏

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حزب الله وحركة أمل: الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف لجر البلد لفتنة ‏مقصودة
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