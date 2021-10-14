النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

الامم المتحدة تؤكد أن التنوع مصدر قوة ومرساة للسلام والاستقرار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يتعين على البلدان الخارجة من صراع ما أن تنظر إلى التنوع على أنه مصدر قوة ولا يشكل أي تهديد.
رمز الخبر: ۵۸۵۸۴
تأريخ النشر: 13 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال غوتيريش، خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن حول "تعزيز السلام والسلام المستدام، التنوع وتعزيز الدول والسعي من أجل السلام”، أمس الثلاثا، إنه يتعين على البلدان الخارجة من ويلات صراع ما وتسعى إلى مستقبل أفضل كما على جميع البلدان عدم النظر إلى التنوع على أنه تهديد، بل اعتباره كمصدر قوة.

وإعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن التنوع يجب اعتباره مرساة للسلام والاستقرار في المناطق التي تشهد صراعات، كما يعد نقطة التقاء تمكن كل شخص من المساهمة في بناء مستقبله ومستقبل مجتمعه.

كما أشار غوتيريش إلى أن جائحة كوفيد-19 قد عكست مكاسب التنمية وبناء السلام، مسلطا الضوء على الأهمية الأساسية للإدماج من أجل إحلال السلام المستدام.

وقال غوتيريش، خلال هذه الجلسة التي نظمتها كينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، إنه “بينما تسعى البلدان إلى بناء سلام مستدام، فإنه يجب عليها إشراك جميع شرائح الساكنة في عملية إعادة بناء المجتمعات والحفاظ على السلام”.

وأشار إلى أن العالم يتخذ خطوة عملاقة نحو منع نشوب النزاعات وبناء السلام لاسيما عندما نفتح الباب للإدماج والمشاركة"، داعيا إلى إشراك النساء والشباب والأشخاص الذين هم أكثر تهميشا في كل خطوة على الطريق.

وخلص إلى أن "تعزيز السلام والحفاظ عليه يتطلب أصوات هذه الفئات، ولهذا السبب تركز عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة لدينا بقوة على زيادة الإدماج والمشاركة الهادفة للنساء والأطفال والشباب".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طالبان تشكل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها
حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يصعِد القلق من حكم طالبان
معرض "أمارجي"رسالة سلام من فنانين عرب الى العالم
للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تستعين بعصا للمشي في مناسبة عامة
تسييس التحقيق يهدد تماسك الحكومة الفتية.. واستعداد حقيقي للتحرك في الشارع
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت وأكثر من 8 آلاف شخص يغادرون منازلهم
زعيم البوليساريو: الصراع مع المغرب قد يتصاعد ويزعزع استقرار شمال إفريقيا
السيسي عن سد النهضة: موقفنا دائما كان إيجابيا.. ومستعدون للتعاون مع الإثيوبيين
سقوط طائرة مدنية لنادي الطيران اللبناني بالبحر قبالة حالات والبحث عن شابين كانا على متنها
الرئيس شابا أدير: مصر أهم شريك اقتصادي واستراتيجي لنا في العالم العربي
رئيس ديوان مجلس النواب يوضح للقنصل الإيطالي في بنغازي أهمية الدور الإيطالي بالملف الليبي
كيم جونغ أون يحضر عرضًا عسكريًا للفنون القتالية
إتمام عمليات بناء خط السكة الحديدية بين الصين ولاوس
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزيرة كريت على عمق كيلومترين
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية
مفوضية الانتخابات تحذف جميع النتائج الاولية المنشورة على موقعها دون معرفة الأسباب
تفجير جديد يهز مدينة الباب شرقي حلب واقتصار الاضرار على الماديات
أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم
المجلس الاعلى للدفاع تداول في طلب الاذن بملاحقة اللواء صليبا
باسيل: ندعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واسقاط الحصانات
اندلاع حريق بمقبرة الرحمة في القدس المحتلة
تجمع العلماء المسلمين يدعو إلى تنحية القاضي طارق البيطار وإقالة حاكم مصرف لبنان
أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نسبة البطالة
وزير الخارجية يدعو مجموعة العشرين للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
تحالف الفتح يطالب القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهند نعيم
التحالف السعودي يقول انه أحبط "هجومين وشيكين" من اليمن في البحر الأحمر
الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية
جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"
مرشح في البصرة يشكك بنزاهة الإنتخابات ويتهم المفوضية بسرقة أصواته