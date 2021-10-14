الكاظمي يوصي بتأمين صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الجيش، بحماية صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أرجاء البلاد.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال زيارته لمقر العمليات المشتركة في الجيش بالعاصمة بغداد وإطلاعه على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء.

وأشار الكاظمي، إلى "نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات".

كما أثنى على "جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية".

ووجه الكاظمي، القيادات العسكرية، "باستكمال مهامها في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الإرهاب".