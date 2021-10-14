جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد اعصار "شاهين"

تواصل السلطات في سلطنة عمان جهودها من أجل التسريعِ في إعادةِ الحياةِ إلى وضعِها السابقِ، ودفعت بتعزيزاتٍ من بلديتي ظفار ومسقط.

موقع تابناك الإخباري_شَمِلَت هذه الجهودُ مختلفَ الأعمالِ التي أعانت المواطنين والمقيمين على الاستقرارِ في أماكنِ إقامتِهم. ووصلت قافلةُ هبة ظفار إلى محافظة شمالِ الباطنة؛ وقد سُلِّمَت لقطاعِ الإغاثةِ والإيواء لفرزِها وتسليمِها للمتضررين.

وضمنَ جهودِ إعادةِ الأوضاعِ إلى ما كانت عليه من تداعيات وآثارِ الحالةِ المداريةِ (شاهين) في المناطقِ المتآثرةِ بشمال الباطنة، قام سلاحُ الجوِ العماني بأعمال إزالةِ المخلفاتِ من الأماكنِ العامة والمؤسساتِ الحكومية وعددٍ من المدارس، ومنازلِ المتأثرين وذلك وَفقَ الخُطةِ العامةِ للجنة العسكريةِ الرئيسية لإدارة الحالاتِ الطارئة.

بموازاةِ ذلك؛ يقومُ الفنيون الكهرَبائيون بالخدماتِ الهندسيةِ بوزارةِ الدفاع بعملياتِ فحصٍ مستمرة وإصلاحِ المُجمَّعاتِ والتوصيلاتِ الكهربائية والتأكدِ من سلامتِها وصلاحيتِها وبالتعاونِ مع شركةِ كهرَباءِ مجان، وذلك وَفقاً لخُطةِ اللجنةِ العسكريةِ الرئيسية لإدارة الحالاتِ الطارئة.

هذا، وتقومُ الخدماتُ الطبيةُ للقوات المسلحة برشِ منازلِ المواطنين والبركِ المائية بموادِّ مكافحةِ نواقلِ الأمراضِ من الحشراتِ وغيرِها، ومتابعةِ كافةِ مواقعِ التجمعاتِ المائية حرصاً على سلامة الصحةِ العامة، وذلك وَفقَ الخُطةِ العامةِ للجنة العسكريةِ الرئيسية لإدارة الحالاتِ الطارئة.