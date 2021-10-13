رئيس كتلة النهج النيابية يكشف حقائق حول نتائج الانتخابات النيابية

كشف رئيس كتلة النهج النيابية عمار طعمة اليوم الثلاثاء، عن حقائق تثير الشكوك والريبة حول نتائج الانتخابات النيابية، مطالبا المفوضية بتوضيحها.

موقع تابناك الإخباري_وقال طعمة في بيان، اليوم الثلاثاء، نضع أمام أنظار الشعب العراقي والجهات الرقابية على سير العملية الانتخابية مجموعة حقائق تثير الشكوك والريبة وتتطلب إيضاحا يقطع الشكوك ويزيل الريبة:

1. بلغ عدد المقترعين المعلن في موقع مفوضية الانتخابات (٩،٠٧٧،٧٧٩) ناخب

2. بلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين المعلن على موقع المفوضية ( ٦،٩٤٧،٦٣٩) صوتا .

3. الفرق بين عدد المقترعين والأصوات الحاصل عليها المرشحون يبلغ ( ٢،١٣٠،١٤٠) بمعنى اكثر من مليونين من الأصوات .

4. بلغ عدد المحطات المتبقية والتي لم تحتسب لحد الان هو (٣،١٧٧) محطة.

5. كيف تم اعلان النتائج مع عدم احتساب الأصوات في تلك المحطات التي لم ترسل نتائجها ( وسط ناقل – عصا ذاكرة ).

6. كيف يفسر تصريح المفوضية بأن المتبقي من الأصوات غير المحتسبة يبلغ (٦٠) الف صوت فقط، اذا كان عدد المحطات غير المحتسبة يبلغ اكثر من ثلاثة الاف محطة وفي العادة معدل أصوات المحطة الواحدة لايقل عن (٣٠٠) صوت !"