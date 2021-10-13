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وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان الانتخابات العراقية وعمق العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الانتخابات العراقية وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين، فيما أكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات ومواصلة اجتماعات اللجان المُشترَكة لحل القضايا العالقة .
رمز الخبر: ۵۸۴۹۰
تأريخ النشر: 12 October 2021

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية،تلقتة "تابناك" أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى بنظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإقليميّة والسياسيّة في المنطقة، حيث قدم الوزير إستعراضا حول سير العمليّة الانتخابية، وكذلك عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

من جانبه، أكَّد الصباح على "وقوف الكويت إلى جانب العراق ودعمها له"، مُشيراً إلى "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى دولة الكويت، وكذلك زيارة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى العراق ومُشاركته في مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مُتمنياً إلى العراق وشعبه الازدهار والتقدم".

وأشار البيان الى أن "الجانبين أكدا على أهميّة تبادل الزيارات ومواصلة اجتماعات اللجان المُشترَكة لحل القضايا العالقة".

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