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الملك يوافق على تعديل وزاري لحكومة بشر الخصاونة

وافق ملك الأردن عبدالله الثاني، على تعديل وزاري شمل تعيين وزراء جدد في حكومة بشر الخصاونة.
رمز الخبر: ۵۸۴۷۹
تأريخ النشر: 12 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ وشمل التعديل تعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتولى صالح علي حامد الخرابشة، منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

كما عين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرة للثقافة.

التعديل قاد وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

وسمي خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار، فيما تولى نايف زكريا نايف استيتية، وزارة العمل.

وأدى الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، وذلك بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكان وزراء الإعلام والطاقة والثقافة والبيئة والاستثمار، قدموا استقالاتهم أمس الأحد بطلب من رئيس الوزراء، تمهيدا لتعديل حكومي.

وهذا رابع تعديل وزاري منذ تولي بشر الخصاونة رئاسة الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ووافق الملك عبدالله الثاني، على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في ىذار/ مارس الماضي. وشمل التعديل حينها حقيبتي العمل والصحة.

وكلف الملك الأردني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في خضم أزمة اقتصادية، واحتجاجات شعبية.

 

         

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