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وزير خارجية تركيا يجدد دعوة بلاده لمنظومة أممية "أكثر شمولا وتمثيلا"

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دعوة بلاده إلى تأسيس منظومة أممية "أكثر شمولا وتمثيلا".
رمز الخبر: ۵۸۴۴۱
تأريخ النشر: 11 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة ألقاها أثناء لقاء قمة لحركة عدم الانحياز عقدت في العاصمة الصربية بلغراد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، اليوم الاثنين، أشار جاويش أوغلو إلى التقارير الأممية التي تظهر أن الحالات المتصاعدة لعدم المساواة يعاني منها أكثر من 70% من البشرية.

وذكر الوزير أن حركة عدم الانحياز انطلقت من بلغراد عام 1961 لتحقيق 3 مبادئ أساسية، هي المساواة الاقتصادية، وإصلاح الأمم المتحدة ووضع مقاربة متعددة الأطراف أكثر شمولا تجاه القضايا العالمية.

وتساءل وزير الخارجية قائلاً: "أليس من الغريب أننا لا نزال نناقش هذه المسائل حتى في يومنا الحالي؟"، لافتا إلى أن مؤتمر بلغراد التأسيسي للحركة كان قد طالب بتوسيع مجلس الأمن الدولي.

وأردف جاويش أوغلو: "ونحن بدورنا وانطلاقا من مبدأ العالم أكبر من خمس (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)، ندعو لتأسيس منظومة أممية أكثر شمولا وتمثيلا".

وتضم "حركة عدم الانحياز" التي أسستها دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.

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