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معرض طهران للصناعة يبدا اعماله بحضور شركات محلية واجنبية

وتمثل الشركات الاجنبية المشاركة في معرض الصناعة الدولي الايراني، كلا من الصين والمانيا وتركيا؛ الى جانب عدد كبير من الشركات المحلية.
رمز الخبر: ۵۸۴۰۱
تأريخ النشر: 11 October 2021

بدا معرض طهران الدولي للصناعة اعماله لنسخته الحادية والعشرين اليوم الاحد؛بمشاركة 190 شركة محلية واجنبية، ويستمر لغاية الاربعاء 13 اكتوبر الحالي.

وتتولى "مجموعة ايدرو" (منظمة التجديد والتنمية الصناعية في إيران)، مسؤولية تنظيم هذا المعرض الدولي سنويا في العاصمة طهران.

وحضر مراسم افتتاح المعرض على ارض المعارض الدوية بطهران اليوم، المدير التنفيذي لمجموعة ايدرو، وعدد من نواب البرلمان ورئيس لجنة الصناعات بغرفة ايران للتجارة والصناعة والتعدين والزراعة.

وتمثل الشركات الاجنبية المشاركة في معرض الصناعة الدولي الايراني، كلا من الصين والمانيا وتركيا؛ الى جانب عدد كبير من الشركات المحلية.

وتعرض الشركات الحاضرة في هذا المعرض، نتاجاتها في مختلف المجالات الصناعية كاجهزة المصانع والادوات الاساسية والصناعات المتطورة والخدمات الفنية والهندسية والاستشارات الصناعية واجهزة الامان والسلامة الصحية.

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