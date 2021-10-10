النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

غوتيريش: الصحافة ضرورية لتحقيق السلام والتنمية وحقوق الإنسان

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية مهنة الصحافة لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في العالم، محذرا من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تأجيج العنف والكراهية.
رمز الخبر: ۵۸۳۴۰
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، هنأ خلالها الصحفيَين الروسي دميتري موراتوف، والفلبينية ماريا ريسا، لفوزهما بجائزة نوبل للسلام.

وقال غوتيريشن، "الصحافة الحرة ضرورية في جميع أنحاء العالم لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وهي بمثابة حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ومحايدة".

وأضاف، "أهنئ ماريا ريسا وديمتري موراتوف لنيلهما جائزة نوبل للسلام لعام 2021 (..) لا يمكن لأي مجتمع أن يكون حرا وعادلا دون صحفيين قادرين على التحقيق في المخالفات وتقديم المعلومات للمواطنين ومحاسبة القادة والتحدث بالحقيقة إلى السلطة".

وحذر من "استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تضليل الرأي العام أو تأجيج العنف والكراهية" مؤكدا أن "الصحافة الحرة والمستقلة هي أعظم حليف لنا في مكافحة المعلومات المضللة والتضليل".

وفي وقت سابق الجمعة، تم منح جائزة نوبل للسلام للصحفيين ريسا وموراتوف، تقديرا لـ"كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير في بلديهما".

وقالت "اللجنة النرويجية لجائزة نوبل"، إن "الفلبينية ريسا تستخدم حرية التعبير لفضح إساءة استخدام السلطة والعنف وتنامي الاستبداد في بلدها الأم"، بينما "موراتوف يدافع منذ عقود عن حرية التعبير في روسيا في ظل ظروف صعبة بشكل متزايد".

وتضم الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية، ومبلغا ماليا قدره 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار)، بفضل وصية تركها مبتكر الجائزة المخترع السويدي ألفريد نوبل، المتوفى عام 1895.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد السيستاني يستنكر جريمة التفجير الإرهابي الذي طال المصلين في مدينة قندوز بأفغانستان
مكتب حقوق الإنسان يبدي قلقا بالغا حيال عمليات القتل التي يرتكبها جيش التاتماداو بميانمار
صناعة حلب تطالب الحكومة بتعديل قرار استيراد الأقمشة المصنرة وتدعو لدعم صناعة النسيج الوطنية
انتشار أمني ودوريات مكثفة عشية الانتخابات العراقية
حركة الجهاد والبناء للشعب العراقي: سندخل معركة أخرى سننتصر فيها وهي معركة الانتخابات
مفوضية الانتخابات تعلن استعددها بشكل تام لاستحقاق يوم غد
اليمنيون يحيون الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى بصنعاء
حماس: أي عدوان صهيوني على دول المنطقة هو عدوان على الشعب الفلسطيني
رئيس حركة حقوق للناخبين: انتخابكم لنا هو استفتاء لمشروعية برنامجنا
وزارة حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم برفضها التمديد لفريق الخبراء
الجبهة الشعبية: عدوان الاحتلال على سوريا هو لمحاولة وقف انتصارات الجيش السوري
انتشال 5 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار
الرئيس صالح: المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا
دمشق تتعامل مع لجنة الدستور وفق المصالح السورية.. ويجب انهاء الاحتلال
حماس تعلن اختتام اجتماعات مكتبها السياسي بالقاهرة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-10-2021
الكاظمي يجول في شوارع بغداد ويلتقي عددًا من المواطنين في أحد المطاعم +صورة
تحضيرات واسعة في محافظة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي
جهود متواصلة للسيطرة على الحريق المندلع في مصنعين بولاية زغوان
استشهاد مواطنين في مديرية الصفراء بصعدة بصاروخ لطيران قوى التحالف السعودي
مواجهات مع قوات الإحتلال في الخليل اثر مسيرة تضامنية مع الأسرى
الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية
الشيخ الخزعلي من الكرخ ببغداد: بعد فتوى المرجعية تحول العراق من ساحة للذئاب الى ساحة للأسود
الكاظمي: الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها
السيد مقتدى الصدر: نحن طلاب إصلاح وأعاهدكم بالإنتصار للوطن
الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع إعانات للمتضررين من العائلات في مناطق شبوة المحررة
قوات الأمن تقمع المتظاهرين ضد التطبيع في جزيرة سترة
مفوضية الانتخابات: لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص
مفتي الديار اليمينة يشيد بالتفاعل الشعبي والرسمي في المولد النبوي باليمن