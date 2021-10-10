الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

وقال طبيب في مستشفى قندوز المركزي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحاً".

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الجمعة، الهجوم الارهابي على مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان.

ودان خطيب زاده الهجوم الإرهابي على مسجد في قندوز بأفغانستان، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية، الأعمال الإرهابية بأشكالها ومن أي طرف كان.

وقُتل وجرح عشرات الأشخاص في انفجار استهدف اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2021) مسجداً في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان، وفقاً لمصادر طبية.

وقال طبيب في مستشفى قندوز المركزي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحاً".

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة أطباء بلا حدود طلب عدم كشف هويته أيضاً لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 90 مصاباً وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.