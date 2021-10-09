حملة تضامنية شعبية مع المنكوبين بسبب اعصار "شاهين"

شهدت سلطنة عُمان واحدة من أكبر عمليات التضامن في السنوات الأخيرة، في حملة شعبية ورسمية لدعم المتضررين في المناطق التي أصابها إعصار شاهين.

موقع تابناك الإخباري_ونقلت مختلف المواقع والصفحات الرسمية والشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات، توثق جهود الجميع للتكاتف مع سكان المناطق المتضررة.

وتحت عناوين مختلفة مثل: “أبناء عمان الأوفياء وساكنوها يسطرون درساً وملحمة وطنية عظيمة في التعاضد وسمو القيم”، انتشرت العديد من القصص عن الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من الحالة المدارية “شاهين”.

وتوافد أكثر من 15 ألف متطوع لولايات الخابورة، والسويق، في ملحمة وطنية عمانية، لدعم المتضررين، ونشرت مديرية التوجيه المعنوي للقوات المسلحة عبر حسابها، لقطات لمشاركة فرقها في الهبة الشعبية. وغردت أن الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وبث تلفزيون عُمان الرسمي مشاهد مباشرة للحملة الوطنية لدعم ومساندة المواطنين والمقيمين المتأثرين من الحالة المدارية شاهين.

وعرضت شركات خاصة ومتطوعون إمكاناتهم ووسائلهم للمشاركة في هذه الحملة، حيث تنقلت إلى المحافظات والمناطق المتضررة صفوف من المعدات الثقيلة والمركبات الخفيفة.

كما خصص عدد معتبر من رجال الأعمال ميزانيات ضخمة قدرت بعشرات ملايين الدولارات لتعويض المتضررين، على غرار رجل الأعمال بهوان، إلى جانب شركات وطنية مثل نفط عُمان، وبعض المؤسسات الأخرى.

وأمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة، في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

كما وجه بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة للحالة المدارية “شاهين” وتأثيراتها المختلفة في عدد من محافظات السلطنة، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وباشرت اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعضوية عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.