السيد نصر الله مستقبلا عبداللهيان: إيران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق

اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ان ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة.

موقع تابناک الإخباری_ أعلن حزب الله في بيان أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في حضور السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا وكان عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد. وشكر السيد نصر الله للوفد الزائر وقوف الجمهورية الاسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم، وأثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة، وأن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله".

ويزور أمير عبد اللهيان بيروت في زيارة رسمية تستمر ليومين. ويبحث عبد اللهيان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة السياسية، كما يلتقي قادة من فصائل فلسطينية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، تشكلت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثّر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر من أغسطس/آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت.

والتقي عبد اللهيان خلال زيارته للبنان رئيس الجمهورية، ورئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة ميقاتي، إضافة إلى وزير الخارجية.