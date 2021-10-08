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ميقاتي يبحث مع عدد من السفراء والدبلوماسيين سبل دعم لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن "من أولويات الحكومة في الظرف الراهن، هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى دعم الأُسر الأكثر فقراً وتأمين المستلزمات الحياتية لها".
رمز الخبر: ۵۸۲۵۹
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد ميقاتي خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، على "التزام الحكومة اعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية، وبشكل خاص إعادة إعمار مرفأ بيروت". وجدّد ميقاتي "الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لما يشكّله هذا الاستحقاق من أولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيّد بأحكام الدستور".

وفي سياقٍ مُنفصل، استقبل ميقاتي أيضاً وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، حيث أكد الأخير أن "بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية، وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، كي يعود لبنان إلى الساحة الدولية بالزخم المطلوب".

وعقد ميقاتي، كذلك، اجتماعاً ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، والمنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والممثلة الإقليمية للبنك الدولي منى قوزي، ومنسّق برامج إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار(3RF)، جاب فان ديغل في حضور المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، وتم خلال اللقاء البحث في تنفيذ وتسريع هذه المشاريع.

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