سريع: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة سعودية

وأشار إلى أنّ القوّات اليمنية "دشّنت مرحلةً جديدة من مراحل تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين، من خلال شنّ هجوم من عدة مساراتٍ".

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إسقاط الدفاعات الجوية طائرة استطلاع مقاتلة سعودية.

وقال في تغريدة في "تويتر" إن "طائرة الاستطلاع أسقطت بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة في مأرب".

وحقّقت القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية، يوم الجمعة الماضي، تقدماً ميدانياً جديداً على حساب قوات المستقيل منصور هادي والتحالف السعودي في مديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب.

وبحسب مصادر ميدانية للميادين، تمكن الجيش اليمني واللجان من السيطرة على معسكر أم الريش وأجزاء واسعة من معسكر الخشينة في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب.

ويأتي تقدم القوات اليمنية بعد أيام من القتال مع قوات التحالف العدوان.

وكان سريع أعلن في 17 أيلول/سبتمبر الماضي تفاصيل عملية "البأس الشديد" في محافظة مأرب، والتي "أدّت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة ودحر المرتزقة".

وأشار إلى أنّ القوّات اليمنية "دشّنت مرحلةً جديدة من مراحل تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين، من خلال شنّ هجوم من عدة مساراتٍ".

المصدر: الميادين