الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي لأول مرة منذ 2018

وذكرت الإدارة أن زيادة شفافية المخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح، بما في الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية لأول مرة منذ عام 2018، بعد أن رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الكشف عن المعلومات على مدار العامين الماضيين.

وتمتلك الولايات المتحدة 3750 رأساً حربياً، وفقا للتقرير المقدم من الإدارة الوطنية للأمن النووي اعتباراً من سبتمبر 2020.

وذكرت الإدارة أن زيادة شفافية المخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح، بما في الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت ان هذا الرقم يمثل تخفيضاً تقريبياً بنسبة 88 في المئة عن المخزون في الحد الأقصى ( 31255) في نهاية السنة المالية لعام 1967، وتخفيضاً تقريبياً بنسبة 83 في المئة عن مستواه في عام 1889 (22.217) عندما سقط جدار برلين.

المصدر: القدس العربي