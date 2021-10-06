أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب

وتزعم الادارة الاميركية، بقيادة جو بايدن، أنها تعتزم من خلال المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا تمهيد الطريق لبلدها للعودة إلى الاتفاق النووي.

قال مبعوث روسيا لدى المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ستتم في المستقبل القريب.

ویدکر أنه كتب أوليانوف ردا على سؤال مستخدم على موقع تويتر حول ما إذا كانت روسيا يمكن أن تساعد في عودة إيران الى محادثات فيينا "المشاركة في محادثات فيينا طوعية ، هذه المحادثات في مصلحة جميع الأطراف ، بما في ذلك إيران. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إيران غير مستعدة لمواصلة هذه العملية ،العودة إلى طاولة المفاوضات هي مسألة وقت، وهذا سيحدث في المستقبل غير البعيد."

وتزعم الادارة الاميركية، بقيادة جو بايدن، أنها تعتزم من خلال المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا تمهيد الطريق لبلدها للعودة إلى الاتفاق النووي.