ايران تحتل المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الحرة

احتل المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة المركز الثالث في بطولة العالم التي اختتمت في العاصمة النرويجية اوسلو مساء الثلاثاء.

احتل المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة المركز الثالث في بطولة العالم التي اختتمت في العاصمة النرويجية اوسلو مساء الثلاثاء.

وحصلت ايران على 162 نقطة بحصدها 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 1 برونزية فيما توجت روسيا بالبطولة بحصولها على 173 نقطة من 3 ذهبيات و 1 فضية و 4 برونزيات وجاءت اميركا بمركز الوصافة بحصولها على 165 نقطة من 3 ذهبيات و 3 فضيات و 1 برونزية.

وجاءت ذهبيات ايران بواسطة حسن يزداني (86 كغم) وامير حسين زارع (125 كغم) وكامران قاسم بور (92 كغم) فيما حصل على الميداليات الفضية كل من علي رضا سرلك (57 كغم) وامير محمد يزداني (65 كغم) ومحمد نخودي (79 كغم) فيما نال البرونزية مجتبى غليج (97 كغم).

يذكر ان ايران توجت ببطولة العالم للمصارعة الحرة 5 مرات لغاية الان اعوام 1961 و 1965 و 1998 و 2002 و 2013 ونالت مركز الوصافة 7 مرات اعوام 1971 و 1973 و 1995 و 2006 و 2011 و 2014 و 2015 فيما حلت في المركز الثالث 13 مرة.