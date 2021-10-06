سفراء لـ 29 دولة يقدمون أوراق اعتمادهم للملك السعودي

قدم عدد من سفراء الدول أمام الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي أمس الاثنين، أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى الرياض.

موقع تابناك الإخباري_وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور وزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وقدم أوارق اعتماده سفيرا لبلاده كل من:

- سفير بيلاروس (غير مقيم) أندري لوتشينوك

- سفير أنغولا فريدريكو كاردوسو

- سفير إثيوبيا لينتشو باتي

- سفير باكستان الإسلامية بلال أكبر

- سفير نيجيريا يحيى لوال

- سفير جمهورية بوروندي ناهايو جاك يعقوب

- سفير كوريا بارك جون يونج

- سفير الأوروغواي الشرقية نيلسون يميل شعبان لا بادي

- سفير أستراليا مارك لورانس دونوفان

- سفير غانا محمد حبيبو تيجاني

- سفير جمهورية الجابون قي إبراهيم ممبورو

- سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر لا مليه

- سفير السنغال مامادو مامودو صال

- سفير كرواتيا (غير مقيم) تومسلاف بوشناك

- سفير كمبوديا (غير مقيم) خون فون راتاناك

- سفير نيوزيلندا بارنبي ريتشارد جيرارد رايلي

- سفير الصومال الفيدرالية سالم معو حاجي

- سفير تركيا فاتح أولوصوي

- سفير الكونغو (برازافيل) (غير المقيم) سيليستن جون بول اكولافوا

- سفير العراق عبدالستار هادي عبيد الجنابي

- سفير مملكة تونغا (غير مقيم) هونوربول أكاولا

- سفير جواتيمالا (غير مقيم) لارس بيرا

- سفير بنما (غير المقيم) ريكاردو لافييري

- سفير مولدوفا ( غير مقيم ) فيكتور هاروتا

- سفير النرويج توماس ليد بول

- سفير قطر بندر محمد عبدالله العطية

- سفير مملكة ليسوتو ( غير مقيم ) بوومو فرانك سوفونيا

- سفير كوبا فلاديمير أندريس غوانزاليس كيسادا

- سفير الأرجنتين غيجر نيلسن

ورحب الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسفراء في السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، راجيا للجميع المزيد من التوفيق والسداد، ولدولهم التقدم والازدهار.

من جهتهم، نقل السفراء، تحيات قادة دولهم، للملك سلمان، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والسعودية.