المدلل: أونروا اصبحت وكيلاً أمنياً لدى الخارجية الأمريكية

نظم الفلسطينيون، وقفة احتجاجية رفضاً لاتفاقية أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي تتضمن عودة الدعم الأمريكي لنشاطات الوكالة.

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بغزة، لافتات كُتب عليها شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق بين الطرفين.

وعلى هامش الوقفة، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: “الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وفئاته يبعث برسائله إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة أونروا، ويؤكد رفضه لاتفاق الإطار الموقع”. وأضاف: “هذا الاتفاق يحرف أونروا، عن مهامها التي تأسست لأجلها، وهي خدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين”.

وتابع المدلل أن الاتفاق “يجعل من وكالة أونروا وكيلاً أمنياً لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكنها من التدخل في الكثير من مصطلحاتها وأسلوب تعاملها مع الشعب الفلسطيني”. وأكمل: “هذا يُشكل خطراً كبيراً على قضية اللاجئين، وأيضاً يؤدى إلى شطب حق عودتهم لديارهم”.