فيسبوك يعزو الانقطاع إلى "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم"

عزا عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعطل خدماته إلى "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها.

موقع تابناك الإخباري_وجاء هذا التصريح تزامنًا مع عودة جميع تطبيقاته كإنستاغرام وواتساب ومسنجر إلى العمل بعد عطل دام حوالي سبع ساعات، وهو "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن".

وعاد فيسبوك وتطبيقات إنستاغرام وواتساب ومسنجر التابعة له إلى العمل ليل الاثنين بعدما تعطلت خدماتها لما يقرب من سبع ساعات بسبب "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها.

وأشار فيسبوك في بيان إلى أن "الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض"، مضيفًا "نتقدم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا" بانقطاع خدمات فيس بوك والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.

وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية فإنّ العطل الذي أصاب فيس بوك وتطبيقاته هو "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن".

ولفت الموقع إلى أنه تلقى "أكثر من 10.6 مليون بلاغ عن عطل من حول الكوكب"، مشيراً إلى أن أول بلاغ عن عدم القدرة على الدخول إلى فيسبوك ورده قرابة الساعة 15:45 ت غ. وبعد حوالي سبع ساعات، بدأت خدمات فيس بوك وتطبيقاته بالعودة عبر الإنترنت.

وكانت شركة "كلاود فلير" للأمن السيبراني قد أوضحت في منشور على مدوّنة إلكترونية أن فيس بوك "أعاد الاتصال بالإنترنت العالمي" اعتبارًا من الساعة 22:28 ت غ، مشيرةً إلى أنّ إعادة تشغيل كل خدمات الشبكة الاجتماعية بسلاسة سيستغرق بعض الوقت.

وخلال فترة العطل غرّد كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شروبفر، مقدّماً "خالص الاعتذار لكلّ من تأثر بالانقطاع الحاصل في الخدمات التي يؤمّنها فيس بوك".

​وسبق لموقع "فيسبوك" أن تعرض لأعطال وانقطاعات عالمية خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك يرجع إلى تشابك تطبيقاته الثلاثة "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" مع بعضها البعض.