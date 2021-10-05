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بدء عملية استبدال الوقود السنوية لمحطة بوشهر النووية

واوضحت المنظمة ان استبدال الوقود السنوي وعمليات التفتيش الفني يهدف ضمان التشغيل الآمن لمحطة بوشهر للطاقة النووية وزيادة العمر الإنتاجي لمعداتها الفريدة.
رمز الخبر: ۵۸۰۸۳
تأريخ النشر: 05 October 2021

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه منذ يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري، بدأت عملية استبدال الوقود وعمليات الصيانة الاساسية السنوية للمعدات الهامة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيان: وفقًا للخطط الموضوعة وبالتنسيق مع إدارة شبكة الكهرباء في البلاد ، اعتبارًا من السبت 1 أكتوبر/تشرين الاول، بدأ التحميل السنوي للوقود الجديد وعمليات التفتيش الفني والصيانة الاساسية للمعدات الهامة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

واوضحت المنظمة ان استبدال الوقود السنوي وعمليات التفتيش الفني يهدف ضمان التشغيل الآمن لمحطة بوشهر للطاقة النووية وزيادة العمر الإنتاجي لمعداتها الفريدة.

وقال البيان: منذ بدء تشغيل هذه المحطة، تم توفير 78 مليون برميل من النفط الخام ومنع 43 مليون طن من الغازات الملوثة، ويعد عدم وجود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أحد المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة النووية، وبالتالي في السنوات الأخيرة، كان التطوير الشامل لبناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها على جدول أعمال البلدان المتقدمة والنامية.

جدير بالذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ألف ميغاواط، لعبت دورًا مهمًا في توفير احتياجات البلاد من الكهرباء منذ بدء تشغيلها، حيث بلغ إنتاجها 51 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء.

ويتم حاليا تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية من قبل خبراء محليين، وإيران من بين الدول التي لديها القدرة على تشغيل محطات الطاقة النووية، وتتم مراقبة التشغيل الآمن للمحطة بشكل مستمر من قبل منظمات المراقبة المحلية والأجنبية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية (WANO).

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