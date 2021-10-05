وزيرتا الداخلية والبيئة الاسرائيليتان في أبو ظبي لعقد لقاءات على هامش معرض "إكسبو دبي"

بدأت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الإمارات.

موقع تابناك الإخباري_وقالت في تغريدة على تويتر من إمارة أبو ظبي، "يتم استقبالنا بالكثير من الدفء والحب مع توقعات كبيرة لاتفاقية السلام".

ونشرت شاكيد صورة لها، في إحدى مساجد أبو ظبي.

وبالتزامن، تشارك وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تمار زاندبرغ في افتتاح جناح كيان الاحتلال في معرض أكسبو دبي 2020.

وقال موقع وزارة الخارجية الاحتلال على تويتر إن زاندبرغ التقت في دبي، مع سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، في أبو ظبي.

وقالت زاندبرغ، "التعاون الاقليمي هو المفتاح لتحقيق الأهداف".

وكانت "إسرائيل" والإمارات قد وقعتا العام الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.