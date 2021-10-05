سلاح الجو العماني ينقذ 4 مواطنين في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة

بدأت السلطات العمانية، صباح الاثنين، حصر الأضرار التي خلفها الإعصار "شاهين" والذي ضرب البلاد منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد

موقع تابناك الإخباري_وتراجعت حدة الحالة المدارية "شاهين" بعد دخولها اليابسة مساء أمس، الأمر الذي مكن فرق الإنقاذ من القيام بمهامها حيث تم إنقاذ العديد من المحتجزين بسبب السيول في بعض الولايات العمانية.

وبحسب تقارير إعلامية فإن عدد الضحايا جراء إعصار "شاهين" في عمان بلغ 5 أشخاص على الأقل.

ونفذت القوات المسلحة عددًا من عمليات الإغاثة والإنقاذ في قرى وولايات محافظة شمال الباطنة وتقوم بشق وإعادة عدد من الطرق الرئيسة الضرورية لتسهيل عمليات دخول ونقل المواد التموينية والمساعدات الإنسانية للمواطنين والمقيمين.

وتم إنقاذ 4 أشخاص من ولاية الخابورة في عملية نفذها سلاح الجو السلطاني العماني الذي قام بعمليات متواصلة للبحث والإنقاذ في مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية "شاهين".