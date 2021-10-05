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طهران:

على أذربيجان ألا تسمح بإساءة استخدام الحدود.. والمحادثات مع السعودية بأفضل حالاتها

أعلنت الخارجية الإيرانية انه يجب على أذربيجان ألا تسمح لأطراف ثالثة بإساءة استخدام حدود إيران. واضافت ان المحادثات مع السعودية في افضل حالاتها، مؤكدة عدم وجود شرط مسبق من قبل الطرفين لهذه المحادثات.
رمز الخبر: ۵۸۰۳۳
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، ان "الجمهورية الإسلامية ترفض وجود طرف ثالث في القوقاز ولدينا ملاحظات على تصريحات إسرائيلية من أذربيجان ضد طهران".

وقال خطيب زاده في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين إنه "يجب على أذربيجان ألا تسمح لأطراف ثالثة بإساءة استخدام حدود إيران".

وأشار خطيب زادة، إلى زيارة وزير الخارجية الأرميني لطهران، وقال: "سيناقش الجانبان خلال الزيارة القضايا الثنائية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وردًا على سؤال إذا ما كانت هذه الزيارة تتعلق بالتطورات بين إيران وأذربيجان، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن "الزيارة كانت مخططة مسبقًا".

ونوّه خطيب زادة، الى إن لطهران علاقات جيدة جدًا مع كل من باكو ويريفان، متابعًا: "علاقاتنا مع أي دولة لا تتعارض مع علاقاتنا بدولة ثانية".

واضاف الناطق باسم وزارة الخارجية: "الواضح أن أذربيجان يجب ألا تسمح لحدودها بأن يسيء استعمالها من قبل طرف ثالث ضد إيران".

كما تطرق إلى الحوار الإيراني السعودي، لافتا الى انعقاد عدة جولات من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية في بغداد حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية.

واعلن ان "المحادثات الإيرانية السعودية تجري متابعتها وهي في وضع جيد ويتم بشكل منظم وبدون شروط مسبقة من الجانبين".

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