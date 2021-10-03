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وزير الداخلية: ايران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار

احضاننا مفتوحة للتعاون وتوسيع العلاقات مع دول الجوار وان إيران حكومة وشعبا عازمة على إقامة علاقات ودية معهم.
رمز الخبر: ۵۷۹۶۸
تأريخ النشر: 02 October 2021

أكد وزير الداخلية احمد وحيدي، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي أهمية خاصة للعلاقات الودية مع دول الجوار.

وقال وحيدي في تصريح صحفي في مدينة اردبيل شمال غرب ايران: في الحكومة الجديدة، يحظى جيراننا بالأولوية بالنسبة لنا وسيستمر تطوير العلاقات الودية معهم.

واضاف: لقد أعلنا دائمًا الصداقة مع جميع البلدان المجاورة ، بما في ذلك جمهورية اذربيجان وقد دعونا دوما جيراننا للتعاون والحوار وهذه هي السياسة الراسخة لإيران الإسلامية.

وقال: احضاننا مفتوحة للتعاون وتوسيع العلاقات مع دول الجوار وان إيران حكومة وشعبا عازمة على إقامة علاقات ودية معهم.

المصدر : ارنا

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