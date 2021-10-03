وزير الداخلية: ايران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار

أكد وزير الداخلية احمد وحيدي، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي أهمية خاصة للعلاقات الودية مع دول الجوار.
وقال وحيدي في تصريح صحفي في مدينة اردبيل شمال غرب ايران: في الحكومة الجديدة، يحظى جيراننا بالأولوية بالنسبة لنا وسيستمر تطوير العلاقات الودية معهم.
واضاف: لقد أعلنا دائمًا الصداقة مع جميع البلدان المجاورة ، بما في ذلك جمهورية اذربيجان وقد دعونا دوما جيراننا للتعاون والحوار وهذه هي السياسة الراسخة لإيران الإسلامية.
وقال: احضاننا مفتوحة للتعاون وتوسيع العلاقات مع دول الجوار وان إيران حكومة وشعبا عازمة على إقامة علاقات ودية معهم.
المصدر : ارنا